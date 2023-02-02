Kırşehir'de soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının hissedilir oranda düşmesi sonrası Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istenildi. Açıklamada, “Gece saatlerinden itibaren bölgemizin soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacağından sis, pus ve don olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması önem arz etmektedir” denildi.

Meteorolojik tahminlere göre Kırşehir'de Cuma, Cumartesi ve Pazar günü ulaşımda da görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi bekleniyor.