Kırşehir'de sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kırşehir'de sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara düzenli olarak yem bırakıldığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belirli aralıklarla yem bırakıldığını ve Belediye ekiplerinin konu üzerinde hassas davrandığını söyledi.

Hayvanların da bir can taşıdığının unutulmaması gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “ Hava şartları sokaktaki can dostlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bizler de bu konuda sokaktaki can dostlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan artan kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık göstermeliyiz. Onlarında yaşama hakkı var. Sokak hayvanları için özveriyle çalışan personellerimize ve hayvan sever dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın da evlerinin önüne bırakacakları yiyecekler ile bize destek olacaklarına inanıyorum." dedi.