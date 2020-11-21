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Kırşehir'de, sokaklar ve meydanlar boşaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile Kırşehir’de, sokaklar boşaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile Kırşehir'de, sokaklar boşaldı.


İçişleri Bakanlığının, korona virüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu uygulamasına başlanılan kısıtlamalar kapsamında şehirde hareketlilik durduruldu. Esnaflar ise paket servis için bir süre dükkanlarını açık bıraktıklarını söyledi. Kırşehirli esnaf Seyithan Yılmaz, kurallara uyduklarını paket servisi dışında çalışmalarının olmadığını kendilerinin de müşteri durumuna göre kapatacağını belirtti.


Kısıtlamalar dışında kalan görevliler ise polislerce oluşturulan kontrol noktalarında görev beyanı yaparak dışarıda bulunabiliyor.

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