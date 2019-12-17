Kırşehir'de STK temsilcileri ve kamu kurumu yöneticileri Vali Akın başkanlığında toplandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla başlatılan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” toplantısı, Kırşehir'de Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Kırşehir Valiliğinde yapılan toplantıya; Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Başsavcı Bilal Gümüş, Jandarma Albay Suat Orhan, Rektör Vatan Karakaya, Emniyet Müdürü Murat Türesin ile birlikte kamu kuruluşları idari amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Kadına yönelik şiddetin toplumda herkesi üzdüğünü ifade eden Vali İbrahim Akın, “Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan, kadına yönelik şiddet ve kötü muamele niteliğindeki bazı hadiseler hepimizi derinden üzmektedir. Şiddetin en yaygın biçimlerinden olan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur”dedi.

Şiddetin toplumumuzda milli ve manevi değerler ile bağdaşmadığını anlatan Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan ve bir insanlık suçu olarak görülen aile içi ve kadına yönelik şiddet ile mücadele çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu anlamda, kadına yönelik şiddetle mücadele için kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere üniversiteler, tüm sivil toplum kuruluşları, özel sektör, medya ve vicdan sahibi herkes ortak ve kararlı bir mücadele ortaya koymak durumundadır. Toplantının aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmasını temenni ediyorum. “

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen toplantının ana temasını kadına yönelik şiddet eğilimlerinin artması oluşturuyor.

Kırşehir'de ise düzenlenen toplantıda; şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK'ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması ana başlıklar halinde görüşüldü.