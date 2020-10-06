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Kırşehir'de STK'lar Azerbaycan'a destek için bir araya geldi

Kırşehir’de bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluşu Azerbaycan’a destek açıklaması yaptı.

Kırşehir'de bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluşu Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı.


Sivil Toplum Kuruluşları adına Cacabey Meydanında açıklamayı İHH Kırşehir Temsilcisi Seyfettin Cerit yaptı. Cerit açıklamasında, “Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumu kınıyoruz” dedi. Ermenistan'ın saldırgan tutumunu kınadıklarını belirten Cerit, “Ermenistan saldırgan tavrını sürekli sürdürmekte. Azerbaycan - Ermenistan çatışmasının kökeni bir asra dayanmakta. Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ toprakları Ermenistan güçleri tarafından hukuksuz şekilde işgal edildi” ifadelerini kullandı.


Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları basın açıklaması sonrası Azerbaycan devleti ve milletinin yanında olduklarını belirtti.

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