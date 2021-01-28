Kırşehir'de, STK'lardan şehrin sorunları için 20 maddelik çalıştay

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, şehrin sorunları ve çözüm önerileri başlığı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), alınan kararları açıkladı.

Ticaret Sanayi Odasında bir araya gelen STK yetkilileri şehrin gündemini 20 başlık altında toplayarak fikir alış verişinde bulundu.

Şehre yatırımcı çekilmesi ve milletvekili sayısının 2'den 3'e çıkarılması konusunun yanı sıra üniversitenin şehre ekonomik ve sosyal alanda olumlu katkılarının anlatıldığı toplantı da; hükümet konağı binasının atıl vaziyette olması, Ahilik geleneğinin yaşatılması, yapılması planlanan yeni hastane binası için STK'larla istişare edilmemesi mevcut hastane binasının durumu, çevre yolu, korona virüs salgınının iş çevresi üzerindeki etkisi, Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar, esnaf ve tacirlerin yaşadığı sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak, UNESCO Şehirler Ağına müzik alanında giren Kırşehir'in UNESCO tarafından tescillenmesi, Abdallık geleneğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, çevre temizliği için cadde ve sokaklara çöp atanlara (çekirdek, izmarit gibi) onaylanan ancak uygulanmayan cezai işlemin uygulanması, mültecilerin sosyal uyumunu destekleyen çalışmalar ile ilgili görüşmeler yapıldı.