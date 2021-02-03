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Kırşehir'de, ‘stratejik tanıtım' toplantısı yapıldı

Kırşehir’de, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme ajansının katılımıyla tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırşehir'de, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme ajansının katılımıyla tanıtım toplantısı yapıldı.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan toplantıya; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve turizmciler ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.


Toplantı açılışında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, tanıtım çalışmalarının kendisini heyecanlandırdığını tanıtımlarda strateji olması gerektiğini söyledi.



‘Turizm değerlerin ülkemiz ile dünyaya tanıtımının' önemli olduğunu söyleyen Vali İbrahim Akın, “Kırşehir bilinen 5 bin yıllık bir kültüre sahip, bu topraklarda dünyanın bilinen ilk sivil toplum kuruluşu Ahi Evran ile örgütlenmiştir. Gök Bilim Medresesi bu şehirde kurulmuştur. Kırşehir, medeniyet, tarih ve kültür şehridir” dedi.



Kırşehir jeotermal şehirdir


Kırşehir'in jeotermal kaynak seviyesi olan illerin en önemlilerinden birisi olduğunu belirten Vali Akın, konuşmasında;


“Jeotermal kaynak seviyesi yüzde 10 olan iller arasında Kırşehir yer alır. Jeotermal turizminde yeterli destek alınabilmiş değildir. 4 Termal tesis Kırşehir'de bulunmaktadır. Yatırımcılara açık bölgelerimiz var. Bazı çalışmalar yürütülmektedir. Kullanılan suyun kaynağını beslemesi üzerine bir proje gerçekleştirildi. Kontrollü ve kaynağını da besleyen bir tesis kurulacaktır. Şehir yapılacak çalışmalarla önemli bir noktaya taşınacak”ifadelerini kullandı.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen'in genel ve yerel tanıtım çalışmalarını anlatımının ardından toplantı soru cevap ve istişare bölümüyle devam etti.

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