Kırşehir'de su ve ulaşım hizmetlerine zam yok

Kasım ayı belediye meclisi toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Su ve ulaşım hizmetlerine yüzde 15 oranında zam yapıp sonradan da indirim yapmak istemiyoruz. Mahalli İdarelere Seçimleri öncesinde de kampanyamızda zam olmayacağını söylemiştik. Zam yapmayacağız. Vatandaş zor durumda bu nedenle de zam kararı almıyoruz”dedi.

KBK'nın çabası sonuç verdi Kırşehir Basın Müzesi kuruluyor

Kırşehir Basın Konseyi'nin girişimleri sonrasında ‘Basın Müzesi' kurulması kararı belediye meclisine sunuldu.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, tarafından müzenin kurulması kararı meclise sunuldu. Mecliste gurubu bulunan partilerin oy birliği ile onayladığı kararla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde basın müzesi kurulması kararı alındı.