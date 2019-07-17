Kırşehir'de süt işleme tesisi için ilk somut adım atıldı

Kırşehir'de besicilerin de dahil edileceği bir sistemle günde yaklaşık 50 ton süt işlenecek tesisin kurulması için ilk somut adım atıldı.

Özel bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında Konuşan Doç. Dr. Onur Köksal, 'Ahi Baba', süt ürünleri tesislerinin kurulumu için ilk somut adımın atıldığını söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden bir tanesi olan Kırşehir'de, besicilerin de dahil edileceği sistemle günde 50 ton süt işlenecek tesis kurulması için çalışmalara başlandı. Selçuk Üniversitesindeki görevinden istifa ederek 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanlığı için aday olan Doç. Dr. Onur Köksal, seçimde vadettiği "Ahi Baba" süt ürünleri tesisi projesi için somut adımı attı.

Doç. Dr. Köksal, Konya ve farklı illerde tarım ve hayvancılık firmalarına danışmanlık yapan ve süt ürünleri yatırımları bulunan iş insanı Doç. Dr. Tolga Çöğürcü ile Kırşehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Köksal, "Konya'da halihazırda çok büyük bir süt işletmesi de var. Konya'ya yapacağı yeni yatırımı bizlerin talepleriyle Kırşehir'e yönlendirdik. Artık Ahi Baba markamızın ete kemiğe bürünme vakti gelmiştir." dedi.

Ahi Baba Süt Tesisleri için yapılan teklifi değerlendirerek çalışmalara başladığını, çalışmalarını Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a da anlattıklarını ifade eden Tolga Çöğürcü, konuşmasında;

"Bölgede ciddi bir süt potansiyeli var. Günde yaklaşık 50 ton kapasiteli süt toplama tesisi kurulacak. Yer tespiti yapıldı. Start verildiğinde 6 ay içinde tamamlanacak. Bu sisteme besici olarak bin aileyi de dahil edeceğiz. Gerek kredi gerekse sermaye olarak ailelerin süt sığırı teminine katkı yapacağız. Tesis ve sistem tamamlandığında yıllık yaklaşık 36 milyon liralık bir süt bedeli Kırşehir'e katkı yapacak. Toplayacağımız sütleri Uzak Doğu ve Arap ülkelerine satacağız."

Bilgilendirme toplantısı basın kuruluşları temsilcilerinin sorularının ardından sona erdi.