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Kırşehir'de 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisi açıldı

Kırşehir, ’Tarihim, Kültürüm, Mirasım’ sergisine ev sahipliği yaptı.

Kırşehir, 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım' sergisine ev sahipliği yaptı.


Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılabilmesi ve mirasına bağlı nesillerin yetiştirilebilmesi için geçtiğimiz hafta açılan sergide 'Tarihim, Kültürüm, Mirasım'adlı projenin de tanıtımı yapıldı.



Ahi Evran Külliyesinde açılan sergiye Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu, 30 Ağustos Zafer İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu katkı sundu.



Kırşehir'de eğitim gören öğrencilerin anaokulundan itibaren tarihi ve kültürel değerlerin farkında olarak yaşadığı toplumu tanıması adına açılan sergide; öğrencilerin bir yıllık çalışmaları tanıtılarak değerler eğitiminin tamamlanması ve her öğrencinin yaşadığı kültürü nasıl gördüğünün bilinmesi amaçlanıyor.



Şehir kültürü ve tarihini yansıtan (oyun, masal, müzik, halk oyunları, yemek, giyim) gibi etkinliklerle de kuşaktan kuşağa devamlılık hedefleniyor. Kırşehir'de gerçekleştirilen sergi de İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa, Samsun, Kırklareli, Antalya ve Azerbaycan'dan yöresel katılım sağlandı.



Projeye katılan iller, yörelerinin gelenek ve tarihi dokularını da katılımcılara anlattı.

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