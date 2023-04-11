Kırşehir'de tarladaki mahsulleri soğuk vurdu

Kırşehir'de değişkenlik gösteren hava şartları tarlalardaki mahsulün soğuk almasına neden oldu.

Tarladaki ürünlerin soğuk alması karşısında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri köylerde gezi yaparak tarlalarda inceleme yaptı. İl Müdürü Duran Seçen; toprakta hava değişimlerinden kaynaklı soğuma olduğunu ve yapraklardaki sararmanın ise güneş çıkınca gideceğini kaydederek il genelinde ekiplerin yönlendirildiğini söyledi.

Çiftçinin tarlasını ektikten sonra don ile karşı karşıya gelmesi çiftçiyi korkuttu.

Taban gübresi, üst gübre, tohum, mazot gibi giderlerin yani sıra don riski özellikle Boztepe ilçesinde 'çöl köyleri' olarak adlandırılan alanda olduğu bilgisine ulaşıldı. Kuraklık ve don olayı ile ilgili herhangi bir desteklenme olmadığını aktaran İl Müdürü Duran Seçen, don ve kulaklık nedeniyle vatandaşın destek alabilmesi için il genelinde arazilerin soğuk alması ve bunun raporlanması gerektiğini belirterek il genelinde ciddi bir problem olmadığını ilgili bölgelerde de çalışmaların sürdüğünü ekledi.