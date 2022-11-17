Kırşehir'de, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi başladı

Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi başladı.

Tamamlayıcı tıbbı uygulayan Hindistan, İran, Çin gibi ülkelerle etkileşim halinde olduklarını, Anadolu'da da üretilen ve geliştirilen bilginin Orta Asya'dan gelen birikimle birleştirildiğini vurgulayan Kırşehir Valisi Hudayar Mete Buhara; kongrenin ülke, insanlık ve sağlık camiası için yeni gelişmeler ve ufuklar açacağını tahmin ettiğini belirtti. Alanında uzman 200'e yakın bilim insanının tecrübe ve bilgilerini paylaşacaklarını anlatan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya ise konuşmasında; "Kırşehir kendisinde bir öz kaynağa, altında bir hazineye sahip. O hazine termal su dediğimiz, bugün birçok tedavide kullanılan, insan sağlığına faydası dokunan ve enerjisi ile faydalanabildiğimiz bir kaynaktır. Şu an da 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemize Ankara'dan, Kayseri'den de hasta alıyoruz. Burada termal tedavinin yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp anlamında da kupa, fitoterapi, hidroterapi, ozon, akupunktur ve sülük tedavisi ile hizmet veriyoruz. Amacımız, bu bölgede, bu alanda tedavi vermek hem de sertifikasyonunu yapmaktır" diye konuştu.