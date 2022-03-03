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Kırşehir'de tır kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir’de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kırşehir'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ü.T. idaresindeki tır, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü Kavşağı yakınlarında plakası öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kazada, kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan D.O.'da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı D.O.'da ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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