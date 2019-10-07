İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kırşehir’de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de tırın çarptığı hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kırıkkale'ye gitmekte olan C.B. idaresindeki 38 UN 865 plakalı tır, Çiçekdağı'ından Kırşehir'e gelen Eylem Kurt idaresindeki hafif ticari araca kavşakta çarptı. Kazada yaralanan sürücü Eylem Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.