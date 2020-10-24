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Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Kırşehir'den Kaman'a giden A.G. yönetimindeki 06 AT 8314 plakalı hafif ticari araç, Aydınlar köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Mevlüt Altıntop'un kullandığı 40 AAR 163 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İlçede yaşanan kazaya bakmak için durmaya çalışan Ş.T. yönetimindeki 06 TNS 84 plakalı araç da kaza yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mevlüt Altıntop olay yerinde hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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