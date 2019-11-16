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Kırşehir'de trafik kazası 1 yaralı

Kırşehir’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş yaralandı.

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Bartın İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Ö.G., iznini memleketi Kayseri'de geçirmek üzere birliğinden ayrıldı. Ö.G.'nin kullandığı 34 YA 5984 plakalı otomobil, Kırşehir'in Kaman ilçesi Kurancılı köyü kavşağında şarampole devrildi. Yaralanan Ö.G., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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