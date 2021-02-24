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Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Çağırkan köyü istikametinde seyreden B.Ö, yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.


Sürücü B.Ö. ile aracın içerisinde bulunan Ü.B. çevre de bulunanların yardımları ile otomobilden çıkartıldı. Yaralılar B.Ö. ile Ü.B. ambülansla Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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