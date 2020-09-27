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Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Kırşehir istikametinden Akpınar ilçe istikametine seyir halindeki 77 AAV 954 plakalı otomobilin sürücüsü E.K.'nın direksiyon hakimiyetini Kaman yol kavşağında kaybetmesi sonucu meydana geldi.


Kazada, sürücü ile birlikte R.T., K.K., Ö.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili polis, inceleme başlattı.

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