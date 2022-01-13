İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırşehir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kırşehir - Ankara karayolu üzerinde 68 FJ 408 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.



Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, karayolları ekipleri Kırşehir-Ankara ve Kırşehir-Kayseri yolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için tedbir aldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.