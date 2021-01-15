Kırşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırşehir'de Ankara-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mucur ilçesi İnaç Köyü Kavşağı yakınında, A.K. Ö'nün kullandığı 40 AG 838 plakalı otomobil, karşı şeritteki M.Y. idaresindeki 05 DZ 344 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada; sürücülerle araçlardaki C.Y., Y.E., Y.Z., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.