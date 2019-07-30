Kırşehir'de trafik kazası: 7 yaralı

Kırşehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'den Kırşehir istikametine giden F.A., idaresindeki 06 ZDF 87 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı ilçesi yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada; sürücünün yanı sıra M.A., Y.A.,H.A.,H.A., ile H.S., ve Ç.S., yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.