İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de trafik kazası: 7 yaralı

Kırşehir’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.


Kırıkkale'den Kırşehir istikametine giden F.A., idaresindeki 06 ZDF 87 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı ilçesi yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada; sürücünün yanı sıra M.A., Y.A.,H.A.,H.A., ile H.S., ve Ç.S., yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.