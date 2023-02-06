Kırşehir'de ulaşıma 'kar sürgünü' engeli

Kırşehir'de sabah saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı Ankara-Kayseri karayolu üzerinde trafiğin aksamasına neden oldu.

Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede şiddetli rüzgar ve sürgünler nedeniyle Ankara istikameti ve Kayseri istikametinde seyir halinde olan araçlar tesislerde durduruldu. Karayolları ekiplerinin çalıştığı bölgede yol açıldı ama bir süre sonra etkili olan sürgünler nedeniyle yeniden kısa süre içerisinde kapandı. Emniyet ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında sürücüleri uyarırken, Kırşehir Valiliği de meteorolojik verilere göre buzlanma, sis ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi.