İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de üniversite tercih eden öğrencilere yurt müjdesi

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt hizmetleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir öğrenci yurdunun kazandırılacağını duyurdu.


Milletvekili Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, “Her geçen yıl öğrenci sayısını arttıran Kırşehir Ahi Evran üniversitesine 4 binin üzerinde yeni öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. Öğrenci sayısının her yıl artmasıyla meydana gelen barınma ihtiyacına yıllardır en iyi şekilde cevap veren Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurtları son yıllarda hiçbir öğrencinin mağdur olmasını izin vermemektedir" dedi.


KYK yurtlarında öğrenciye her türlü konforun sunulduğunun ifade edildiği açıklama şöyle;


"Her türlü imkanla donatılmış olan KYK yurtları adeta öğrencilere bir otel konforu sunmaktadır. Barınma ve yemek imkanlarının yanı sıra, yapılan sosyal ve kültürel aktiviteler sayesinde öğrencilerin manevi gelişimlerine de katkı sağlayan yurtlara bir yenisi daha ekleniyor. Yatırım planına alınan yeni yurdun halen faal olarak hizmet veren diğer tüm yurtlarda olduğu gibi yüksek standartlara sahip olmasıyla birlikte, üniversitenin kampüsüne de yakın olarak yapılması planlanıyor. Bu sayede öğrencilerin nesih bir aile ortamında barınmalarının sağlanmasıyla birlikte ulaşımda da problem yaşamalarının önüne geçilecek.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.