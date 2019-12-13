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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırşehir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, 66 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında yapılan uygulamada şüphelenilen bir otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.S., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işleri sonrası adli mercilere sevk edilecek.

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