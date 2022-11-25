Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis, uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 4 şahısta yapılan aramalarda 162 adet sentetik ecza, 10 adet hap ve 5,80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. F.D., Ö.F.A., A.T. ve H.C.A. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu suçları ile mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.