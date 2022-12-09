Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Jandarma ekipleri; uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Çiçekdağı ilçesinde 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçunu işleyen şüpheliler üzerinde çalışma başlattı. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda; satışa hazır halde paketlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanılan ruhsatsız tabanca, sahte para, cep telefonları ve otomobil, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirilerek el konuldu.

İfadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.