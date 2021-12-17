Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yapmak suçu kapsamında yaptıkları teknik takip sonrası eş zamanlı Mucur ilçesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.Ü., M.U., H.B., B.K., E.D., S.K., M.U., A.T. ve M.T. yakalandı. Yapılan aramada ise, 19. 41 gram esrar ile sentetik ezca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.