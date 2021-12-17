İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yapmak suçu kapsamında yaptıkları teknik takip sonrası eş zamanlı Mucur ilçesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.Ü., M.U., H.B., B.K., E.D., S.K., M.U., A.T. ve M.T. yakalandı. Yapılan aramada ise, 19. 41 gram esrar ile sentetik ezca ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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