İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 7 kilo uyuşturucu madde ve 3 bin 255 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 7 kilo uyuşturucu madde ve 3 bin 255 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek amacıyla çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 7 kilo 166 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 255 kök kenevir ele geçirildi.



Uyuşturucu taciri tutuklandı


Öte yandan, konuyla ilgili gözaltına alınan Y.I. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.I tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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