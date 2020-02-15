İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi

Kırşehir’de iş merkezi inşaatındaki vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek indirildi.

Kırşehir'de iş merkezi inşaatındaki vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek indirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi Askerlik Şubesi Kavşağı'nda bir iş merkezinin inşaatında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ö. (35) vince çıktı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de, vincin altına branda açtı. Vinç üzerindeki A.Ö., polis ve psikologun çabası sonucu 1.5 saatin ardından ikna edildi. A.Ö., ambulans ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.