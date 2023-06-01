Kırşehir'de yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü, 8 hayvan telef oldu

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu, tarım arazileri zarar gördü ve bir mandırada 8 hayvan telef oldu. Öte yandan şehir merkezinde bulduğu leğeni şemsiye gibi kullanan bir vatandaş ise ilginç görüntüler oluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, bölgeye giderek çiftçinin zararını yerinde inceledi. Seçen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kırşehir'de başlayan ani yağıştan sonra oluşan zararları görmek için Boztepe ilçende çiftçimizi ve işletmeleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ettik" dedi.

Çimeli köyünde yaşanan sel sonrası bir mandırada 8 küçükbaş hayvan ise telef oldu. İl merkezinde vatandaşlar

etkili olan yağmurdan korunmak isterken ilginç görüntüler oluşturdu. Bulduğu leğeni şemsiye gibi kullanan bir vatandaş da kameralara yansıdı.