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Kırşehir'de yağışlar ormanlık alanları yeşillendirdi, tarım arazilerine zarar verdi

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, Kırşehir’de etkisini gösteren sağanak yağışların ormanlık alanları yeşillendirdiğini, tarım arazilerine ise zarar verdiğini kaydetti.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, Kırşehir'de etkisini gösteren sağanak yağışların ormanlık alanları yeşillendirdiğini, tarım arazilerine ise zarar verdiğini kaydetti.


Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, son günlerde şehirde etkisini gösteren sağanak yağışların ormanlık alanlarda yeşillenmeye, tarım arazilerinde ise pas hastalığına neden olduğunu söyledi. Toprak, "Son yağışlarla Kırşehir'deki ormanlık alanlarımız daha da yeşillendi. Yağışlardan memnunuz ama yağışlar ilçelerde tarım alanlarına zarar verdi" dedi.


Ormanlık alanların yeşillenmesiyle Kırşehir'in yeşile bürüneceğini kaydeden Toprak, "Bozkır Kırşehir'imiz artık yeşil Kırşehir olarak anılacak. Yağış miktarının fazla olmasından dolayı ekili alanlarımızda özellikle pas hastalığı oluştu. Oluşan hastalık nedeniyle de ürün kayıpları beklenmekte" diye konuştu.

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