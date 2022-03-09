Kırşehir'de yağışlı ve soğuk hava beklentisi

Valilikten meteorolojik veriler göz önüne alınarak yapılan açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin verilerinde şehrin yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtildi. Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, "Kar yağışının aralıklarla etkili olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden (bugün) itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.