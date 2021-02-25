Kırşehir'de, yan yatan tırın sürücüsü hafif yaralandı

Kırşehir'de, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ankara'dan Kayseri istikametine giden Erhan Elaslan yönetimindeki 40 AJ 354 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Ankara - Kayseri kara yolu Gölhisar kavşağında yan yattı. Çevrede bulunan sürücülerin haber vermesi sonrası Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 112 yaralanan sürücüye müdahale etti.

Yaralanan sürücü Erhan Elaslan, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.