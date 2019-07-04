İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyünde Aşır Satılmış'ın evinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi sonrası çevrede bulunanlarında müdahalede bulunmasıyla yangın kontrol altına alındı. Kaman İlçe itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.