Kırşehir'de, Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da açılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Şahin, spor okullarının 29 Haziran Salı günü Ahi Stadyumunda başlayacağını söyledi.

Şahin, basın temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantı da "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz aylarında boş vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz GSB Spor Okullarımızın 29 Haziran 2021 Salı günü Ahi Stadında gerçekleştirilecek törenle açılması planlanmıştır" dedi. Gençlerin her alanda eğitim faaliyetine katılacağını aktaran Şahin, "Futbol, Basketbol, Voleybol, KickBoks, Okçuluk, Satranç, Hentbol, Badminton, Halk Oyunları, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Güreş, Masa Tenisi, Judo, Taekwondo, Boks, Atletizm, Cimnastik ve Yüzme olmak üzere toplamda 19 farklı spor branşında, her biri alanında uzman 55 antrenörle birlikte, gerekli tüm pandemi tedbirleri alınarak eğitimlere başlanacaktır" diye konuştu.

KOP projeleri hakkında da bilgi veren İl Müdürü Şahin, “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 yılı KOP Okuyor Mali Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde hazırlanan “Kırşehir KOP Hayal Kütüphanesi” projesi uygulanmaya hak kazandı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi ve yeteneklerinin de keşfedilebileceği KOP Hayal Kütüphanemiz ile gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olabilmek adına robot yapımı, film ve animasyon yapımı, mobil uygulama geliştirme, gibi bir çok alanda tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.