Kırşehir'de yeni eğitim-öğretim yılı tedbirleri görüşüldü

Valilikte düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Yaltı, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Tekin ile ilgili kurum amirleri katıldı. Vali İbrahim Akın, toplantıda yaptığı konuşmada; “Eğitim-Öğretim Yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Salgın nedeniyle öğrencilerimizin büyük bir kısmının uzaktan sürdürdüğü eğitim hayatı yüz yüze eğitimle açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri Genelgesi” kapsamında ilimizde yeni dönemde okul servisleri ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek denetimler, okullarda yapılacak olan bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını değerlendirdik” dedi.

Okul içinde ve dışında alınacak geniş tedbirlerle öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını amaçladıklarını belirten Vali Akın, “Servis çalışanları, rehber personel ve öğrenciler şahsi temizlik kurallarına mutlaka uygun şekilde hareket ederek, araçların içerisinde mutlaka maske takılacak. Eğitim personeli, kantin çalışanları ve servis görevlilerinden aşı olmayan ya da hastalık geçirmeyen kişilerden haftada iki kez PCR testi istenilecek. Salgınla mücadelenin en etkili yolunun aşı olmaktan geçtiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızı bir kez daha aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Toplantı, eğitim-öğretim dönemi süresince alınacak tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi.