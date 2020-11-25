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Kırşehir'de yılın öğretmeni Çiçekdağı'ndan

Kırşehir’de, yılın öğretmeni Çiçekdağı ilçesinden seçildi.

Kırşehir'de, yılın öğretmeni Çiçekdağı ilçesinden seçildi.


Çiçekdağı ilçesi Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ünal Tosun, yaptığı çalışmalarla takdir toplayarak yılın öğretmeni seçildi. Mesleğinde fark oluşturan eğitimde başarılar göstermiş, çalışmaları ve becerileri ile farklılıklarını ortaya koymuş, mesleki çalışmaları ile ön plana çıkan öğretmen Tosun, yılın öğretmeni olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam tarafından plaket verilen İl Temsilcisi Ünal Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 81 ilin temsilci öğretmenleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek görüşmelerde Kırşehir'i temsil edecek. Bu yıl salgın nedeniyle online yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 81 il temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen programa Tosun da katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından mesleki çalışmalarıyla farkındalık oluşturan çevresiyle iyi ilişkiler geliştirerek toplum tarafından takdir edilen, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hem mesleki çevresinin hem de çocukların kaliteli çalışmalara erişimine katkı sunan, görev aldığı projelerle ve komisyon görevleriyle hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı sunduğu belgelenen öğretmenler başarılarından dolayı tebrik edildi.

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