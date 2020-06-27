İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de YKS heyecanı

Kırşehir’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Kırşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde öğrenci yoğunluğu yaşandı.


Üniversite adayı öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine hareket etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı sınav merkezleri önünde öğrenciler, ellerine dezenfektan sürüp polis kontrolünden geçerek içeriye alındı. Bazı öğrenciler ise sınav merkezi kapılarının kapanmasına dakikalar kala koşarak sınav merkezlerine geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.