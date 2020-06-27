Kırşehir'de YKS heyecanı

Kırşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde öğrenci yoğunluğu yaşandı.

Üniversite adayı öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine hareket etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı sınav merkezleri önünde öğrenciler, ellerine dezenfektan sürüp polis kontrolünden geçerek içeriye alındı. Bazı öğrenciler ise sınav merkezi kapılarının kapanmasına dakikalar kala koşarak sınav merkezlerine geldi.