Kırşehir'de yol yapım çalışmaları

2020 yılı çalışma programları kapsamında; Mucur, Akçakent, Çiçekdağı, Kaman, Akpınar, Akçakent ilçesi köyleri köy içi yol yapım ve bakım çalışmaları sürdürülüyor.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında; köy içi yol bakım ve onarım, stabilize bakım ve yapım çalışmaları yapıyor.

Çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü söyleyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, yapılan çalışmalarla yol noktasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, açıklamasında; "2020 yılı yol yapım işleri kapsamında vatandaşlardan gelen talepler ve planladığımız programlar kapsamında köy içi yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda ekiplerimizin çok yoğun çalışması sonucu Merkez ve ilçe köylerimizin bir çok köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlanmış durumda” dedi.