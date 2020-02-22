Kırşehir'de, yöresel ürünler fuarı ile şehrin takımına 300 bin lira bağış

Kırşehir'de, Cacabey Meydanında kurulan yöresel ürünler fuarı ile Kırşehir Belediyespor'a 300 bin lira bağış alındı.

Meydanda kurulan fuarla ilgili konuşan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, kurulan fuarla ilgili Esnaf Odaları Birliği Ticaret Sanayi Odası ve Belediyesi'nin bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Aynı zamanda Kırşehir Belediyespor da sayman üyeliği görevini de yürüten Yılmaz, "Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 'Kırşehir'de yer alan oda temsilcilikleri onay verirse yapalım' dedi. Bizler de gerekli ikna girişimlerinde bulunduk. Bu tip organizasyonlar ülkemizin şehrinde yapılıyor. Bu organizasyondan Kırşehir Belediyespor'a 300 bin lira bağış aldık" dedi. Esnaf Odaları Birliğinde yapılan toplantıda konuşan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, ise Kırşehir'de, hiçbir esnafın meydanda kurulan yöresel ürünler fuarı ile ilgili şikayetinin olmadığını belirtti. Birlik Başkanı Öztürk, "Anlatılan gibi birliğimize müracaat edip ben şikayetçiyim diyen esnaf yok. 40 yıldır bu şehirde tacirlik yapıyorum ve şehir milliyetçisiyim. Kazandığım parayı da bu şehirde yiyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren esnafın yanında olarak fuarlara karşı durduk. Bu dönemden önce de Kırşehirspor için girişimlerde bulunduk. Bizlerin ilkeleri var. Şehir için olmazsa olmazlarımız var. Kooperatiflerin hepsi mükelleftir" diye konuştu.

Şehir meydanında destek amaçlı kurulan fuarla ilgili sosyal medyada geniş yer bulun esnaf şikayetçi yazıları da şehrin gündeminde bir süre yer aldı.