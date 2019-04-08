Kırşehir'de yürütülen 178 projenin toplam maliyeti 2 milyar 686 milyon 868 lira

toplantısı Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir'de yürütülmekte olan 178 projenin toplam maliyetinin 2 milyar 686 milyon 856 bin lira olduğunu söyledi.

2019 yılında bu projelere toplamda 260 milyon 914 bin lira ödenek ayrıldığını belirten Vali İbrahim Akın, “Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 879 milyon 470 bin lira harcanmıştır. Programda yer alan 178 projeden 3'ü tamamlanmış, 127 proje devam etmekte, 48 adet projeye de henüz başlanmamıştır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler kapsamında çalışmalar hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İlimizde kamu kaynaklarının kullanımı konusunda paylaşımcı olmalı, işbirliği içerisinde olmalıyız. Kurumların koordineli bir şekilde çalışarak diyaloglar kurması birçok sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.” dedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.