Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 14 yaralı

kIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir-Kayseri Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Kayseri istikametinden Kırşehir'e hareket halindeki Y.A. idaresindeki 50 AK 937 plakalı minibüs ile S.E. yönetimindeki 40 AAS 616 plakalı otomobil çarpıştı. Bu kazanın ardından Y.K. yönetimindeki 06 FH 8548 plakalı tır da minibüse çarptı. Minibüsün devrildiği kazada sürücülerle birlikte Y.A., A.Ç., Y.C.Ç., Y.Ç., A.Ş.K., K.Ş, E.Ş., M.Ç.,A.T., N.S. ve B.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 14 kişi ambulanslar ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.