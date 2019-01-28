Kırşehir'deki Afgan kadın cinayeti

Kırşehir’de, evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan uyruklu kadın cinayetinde, aralarında kadının kocasının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de, evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan uyruklu kadın cinayetinde, aralarında kadının kocasının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de geçtiğimiz Perşembe günü Yenice Mahallesi Terme Caddesi 180. sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Afgan uyruklu P.M., oturduğu evde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, P.M.'nin kocası S.M., S.M.'nin kardeşi A.F.A., G.R.A. ve M.A.M.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.