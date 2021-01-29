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Kırşehir'deki cinayet davasında 1 tahliye

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Osman Ç.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Osman Ç. ve Vildan İ.'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına 8 kişiden biri tahliye edildi.



Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020 tarihinde Osman Ç. ile Vildan İ. tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Vildan İ.'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişiden M.S.'ye tahliye kararı verildi. Jandarma ekiplerinin ise olay gününden itibaren geniş çaplı güvenlik önlemi ve soruşturmaları devam ediyor.



Olayın geçmişi


Olay geçtiğimiz ay Osman Ç.'den (25) 2 gündür haber alamayan ailesinin jandarma ekiplerinden yardım istemesi sonrası ortaya çıkmıştı. Osman Ç. ve Vildan İ., Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş bulunmuştu.

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