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Kırşehir'deki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen cinayetin katil zanlısı yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen cinayetin katil zanlısı yakalandı.


Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kaman'da öldürülen Gökhan Uyan'ın katil zanlısının Kırıkkale'ye kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kaman-Kırıkkale yol kavşağında yapılan operasyonda durdurulan araçta, katil zanlısı H.M., yakalandı. H.M., Kaman İlçe Emniyet Amirliğine götürülerek ifadesi alındı. İfade işlemlerinin ardından H.M., Kaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.


Kaman'ın Darıözü Mahallesi'nde pompalı tüfekle Ramazan Bayramında Gökhan Uyan eğlence mekanı çıkışında vurularak yaşamını yitirmişti.

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