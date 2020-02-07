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Kırşehir'deki fırıncılar haksız rekabetten ve düşük ekmek fiyatından şikayetçi

KIRŞEHİR (İHA) – Ahiliğin başşehri Kırşehir’de ekmek fiyatlarındaki düzensizlik, fırıncıları haksız rekabet noktasında harekete geçirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Ahiliğin başşehri Kırşehir'de ekmek fiyatlarındaki düzensizlik, fırıncıları haksız rekabet noktasında harekete geçirdi.


"Fiyatlar noktasında üzücü haberleri alıyoruz" diyen fırın işletmecisi Turan Dönmez, “Kırşehir esnafı olarak piyasadan üzücü haberler alıyoruz. Ekmek 1.25 liradan satılması gerekirken marketlerde 0.59 ve 75 kuruşa satılması Ahi esnaflığına yakışmayan durumları doğuruyor. Yapılan uygulama küçük esnafı batırıp ekmeği tekele almak demektir. Rekabet etmek güzeldir. Gelin bu rekabeti sağlıklı, hijyenik ve organik ekmekte gösterelim. Herkes evine ekmek götürsün” dedi.



Fırıncı bin ile bin 500 lira arasında zarar ediyor


Fırıncıların yapılan uygulamalar karşısında bin ile bin 500 lira arasında zarar ettiğini ifade eden işletmeci Kürşat Güral ise açıklamasında, rekabet oluşturmak isteyen firmanın normal fiyatın altında piyasayı tutmaya çalıştığını söyledi.


Marketlerin ekmek raflarındaki farklı fiyat uygulamalarını değerlendiren Kırşehirli Ömer Çiğdem ise “Ekmek fiyatının düşmesi vatandaşın menfaatine beklemediğimiz bir şey kullanıyoruz” diye konuştu.

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