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Kırşehir'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Kırşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi.

Kırşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi.


Kazada; İsmail Güneş (40), Ramazan Yegül (19), Lorin Naira Can (3) hayatını kaybetti. 7'si ağır 35 yaralının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazada 1 kişi de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kaza, gece saatlerinde Kayseri istikametinden gelen özel bir firmaya ait otobüsün Kırşehir, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti.

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