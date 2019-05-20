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Kırşehir'deki otobüs kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’de dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emre Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'de dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emre Aydın son yolculuğuna uğurlandı.


Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Aydın'ın babası Tuncay Aydın, Ahi Evran Camii'nde taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emre Aydın'ın naaşı Aşıkpaşa Mezarlığına defnedildi. Aydın, dün gece saatlerinde meydana gelen Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan Elazığ firmasına ait otobüsün Ankara-Kayseri kara yolu Türbe Kavşağında otomobili altına alarak sürüklediği kazada yaşamını yitirmişti.

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