Kırşehir'deki yangında yaralanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırşehir'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Alevlerin içinde kalan yaralıları kurtaran itfaiye erinin çabası çocuğun hayatta kalmasına yetmedi. Dumandan zehirlenen ve vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır şekilde yaralanan 13 yaşındaki A.B., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yangında yaralanan N.B., ve A.B.'nin ise tedavileri sürüyor.

Yangın, Kırşehir'in Yenice Mahallesi 171. Sokak'ta bulunan Bahçeci Apartmanı'nın 4. katında bulunan dairede yangın çıkmıştı. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.