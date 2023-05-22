İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'den okul sporlarında Türkiye derecesi

Kırşehirli sporcular, Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarında aldığı derecelerde ilk beşe girdi.



20-21 Mayıs 2023 tarihinde Balıkesir'de yapılan müsabakalarda Kırşehir Spor Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Akbulut Türkiye Şampiyonu, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Murtaza Kızılkaya Türkiye 3'üncüsü ve Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulsamet Kılıç Türkiye 5'incisi oldu.



Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alparslan, "Öğretmen ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum sporun her dalında desteklemeler sürecek "dedi.

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